Pour finir cette semaine, Bertrand et Juliette reçoivent Cédric et Régis du groupe The Ginger Accident qui vienne nous parler de leur concert du samedi 18 mars, organisé pour collecter des fonds pour venir en aide aux populations qui ont souffert du tremblement de terre au Népal 2015. Ils nous parlerons aussi de leur album hommage à Slow Joe, qui sortira très prochainement.

Liens Utiles:

http://www.assoartpop.fr/ –> Un concert et une masterclasse organisé par l’association Art Pop !

Playlist:

Slow joe & and the ginger accident – Black moon

Slow joe & and the ginger accident – Cover me over (Feat Yael naim)

Slow joe & and the ginger accident – The eye of death

Slow joe & and the ginger accident – She makes love like crazy

Bonne écoute sur le 90.8 !