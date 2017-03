Deuxième carte blanche speciale pintemps des poètes grenoble 2017. Sont présentes Louise, Mathilde, Solène, Emma et Sandra, 5 etudiantes de l’aemd. Entre mise en musique et lectures de texte ; cette emission est consacrée à la musique, avec une presentation de l’artiste Gael Faye qui sera en concert le 22 mars à Eve.

On va ensuite vous parler de robots, de daleks, de drônes, de FabLab…bref on va vous parler de la deuxième édition de la Maker Faire de Grenoble qui auras lieu à Alpes Congrès, le samedi 18 et dimanche 19 mars, de 10h à 19h. Pour nous parler de cet événement, on reçoit Pascal Sagnol de la Casemate qui va nous donner envie d’aller y faire un tour!

Brigitte – Ma Benz

Casseurs Flowteurs – Xavier (Diamond Deuklo)