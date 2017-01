Ce soir, Pierre reçoit Loïc, Anna et Elise de la Bobine pour parler de ce bel équipement grenoblois, de son fonctionnement associatif et participatif et de ce qui s’y passera dans les prochains mois.

Restez à l’écoute du 90.8, il y aura des places à gagner !

Playlist :

Don Glow – Chloride live

Frustration – Dreams, laws, right and duties

Tisiphone – Blind

Totorro – Saveur cheveux