On fini la semaine en douceur et en musique avec Arthur et Antoine du groupe Héri’sound qui viennent nous présenter leur reggae festif et engagé. On parlera aussi du festival Musique de RU organisé par le CROUS et dont la finale régionale aura lieux le jeudi 2 mars à EVE. Finale lors de laquelle vous pourrez notamment retrouver Héri’sound!

Héri’sound – Mirage

Héri’sound – Exil

Leo le bug et Chinese man – Le pudding à l’arsenic

The Black Madonna – He is the voice I hear