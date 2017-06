Aujourd’hui, Pierre reçoit Jordan Nicoletti, chargé de communication du Créarc, pour parler des 29e Rencontres du Jeune Théâtre Européen, qui se dérouleront à Grenoble du 30 Juin au 9 juillet : spectacles gratuits en français et dans de nombreuses langues étrangères, cafés-débats, ateliers de pratiques… On vous dit tout sur l’esprit et le contenu d’une manifestation résolument ouverte sur le monde, qui rappelle que le théâtre sous toutes ses formes est avant tout l’occasion de vivre et partager, au-delà des mots, des émotions intenses.