Dans l’émission de ce soir, Juliette reçoit Sophie Forte du service culturel du CROUS. Au programme, on parlera des différents rôles et projets de ce service et notamment des différents moyens mis à dispositions des étudiants pour lancer leurs projets culturels et artistiques, que ce soit par le biais de financements ou de concours.

Seasick Steve – Thunderbird

Don Glow – There’s a bad man

Jay Jay Johanson – So tell the girls that I am back in town