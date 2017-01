On commence la semaine en musique avec le festival Nia: un festival de musique organisé en soutien au mals logés qui aura lieux le Samedi 28 janvier au Roxy Cooper à Grenoble. Une programmation variée mais bien axée rock, punk et grunge pour une soirée qui commencera à 15h et se terminera…à pas d’heure.

Playlist:

Besoin Dead – Camille Claudel

Sheik Anorak – So Long

Jubilé – Strange Idea

Hassan K – Ilhâm

Pervers et Truands – More than a job

José and the Buttsluggers – Jazon’s Toothpaste

Litige – Teeth/Pavement

Ze Revengers – Poubelle la vie

http://asso-monogre.blogspot.fr/

https://www.facebook.com/asso.monogre/?fref=ts

Bonne écoute sur campusgrenoble.org !