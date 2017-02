Dans l’apérophonie de ce soir on parle asso et expo avec Stéphane de l’association Mme Ruetabaga qui organise des ateliers créatifs de rue dans les quartiers dits difficiles et les bidonvilles de l’agglo. Il nous présentera aussi l’expo Convergences organisée par Mme Ruetabaga et le collectif Something Happens qui aura lieu du jeudi 23 février au dimanche 5 mars à l’ancien musée de peinture de Grenoble, place Verdun.

Liens utiles:

Playlist:

Machine Gun Kelly – Sail

Jazzy Bazz – Trompes de Fallope

Baghz – Ghost Town (ft. Smogy)

Cunnylinguist – South California (ft. Tunji)