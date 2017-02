Ce soir on envoie du gros son dans l’Apérophonie en compagnie de Pauline et Luc du Mark XIII Bar, un lieux incontournable de la vie nocturne Grenobloise. Un émission 100% locale avec une belle playlist et plein d’idées sorties dedans. Alors on se détend, on écoute ça et on file au 8 rue Lakanal pour se prendre une bière dans la joie, la bonne humeur et la bonne musique!

