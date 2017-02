Pour la première Apérophonie de Février on reçoit Jadikan, lightpainter, qui présente son travail à travers l’exposition Chorégraphies Nocturnes à la maison Bergès jusqu’en Octobre 2017. On sera aussi en compagnie de la belle Camille Chaumiennequi nous lira unepetite histoire de sa création.

Liens Utiles:

http://www.jadikan-lp.com/

http://www.musee-houille-blanche.fr/876-expositions-temporaires.htm

Ateliers découverte lightpainting: 22, 23 et 24 février et 04 mars

Playlist:

– Garvin – From here to the end

– Mozes and the Firstborn – Gimme Some

– Bands of skulls – I know what i am

– Anwar – Lets Get Along

Bonne écoute sur campusgrenoble.org !