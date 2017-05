Aujourd’hui, l’apérophonie prend des allures de veillée ancestrale où l’on se réchauffe à la flamme du conte. Pierre reçoit Katy Feinstein, présidente du Centre des Arts du Récit, Pour présenter la 30e édition du festival du même nom, elle est accompagnée de deux conteurs, Luigi Rignanèse et Julie Boitte. Avec eux, on s’aperçoit que le conte, cet art oral et poétique stimulant les sens et l’imaginaire, exprime surtout une puissance politique salutaire.