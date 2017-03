Ce soir, retrouvez Léa Barnel de la Compagnie Bardanes qui vient de nous parler de sa dernière pièce (la sixième tout de même) : Ragnarök, ou le crépuscule des Dieu !

Entre mythologie et trois espaces temps distincts, suivez le roi Aslak dans sa longue descente au enfer.

C’est mercredi 15 mars à l’Amphidice, à 19h30 !

Venez les voir nombreux, et en plus, c’est gratuit !

Playlist :

– Nina Simone – Feeling’ Good

– Giedré – Avec le sourire

– Franz Ferdinand – Take me out

Bonne écoute sur le 90.8 !