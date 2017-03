Ce soir, les studios de Campus Grenoble sont pleins à craquer. On reçoit d’abord John, Romain et Gaëlle de l’asso Kiffer la prose pour le Valoriz’asso de cette semaine. On accueille ensuite Alice, Ambroise, Adélaïde, Momo et Lauranne, tous en service civique à l’Afev Grenoble qui nous parlent des différentes missions de cette asso dans la (très) bonne humeur.

Liens Utiles:

https://www.facebook.com/ kifferlaprose/?fref=ts

https://afevgrenoble. wordpress.com/

http://afev.org/

Playlist:

Stupeflip – Stup Virus

Charlie’s Frontier Fun Town – Drunk Over All

IAM – CQFD

Russkaja – El Pueblo Unido

Bonne écoute sur campusgrenoble.org !