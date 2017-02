Ce soir on vous parle cinéma et plus précisément de cinéma étudiant avec le 3eme Festival International de Cinéma Etudiant de Grenoble qui aura lieu du 1er au 4 mars. Au programme: des courts métrage sur le thème des Migrations, une master class organisée par Eric Pellet, membre du jury et deux soirées de concours avec 3 prix à la clé. Et bien plus encore.

Liens Utiles:

Playlist:

Pauwels – Baltika

TOTORRO – Yaaaago

CABADZI – FEROCES INTIMES