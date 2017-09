Passez une heure en compagnie de deux des trois membres du Collectif Midi Minuit qui depuis quelques mois occupe et s’occupe du Théâtre le Petit 38, 38 rue Saint Laurent à Grenoble.

Ils nous présentent ce lieu atypique, leur programmation, leur ambition d’en faire un endroit de rencontre et d’échange artistiques divers et variés. Ouvert sur les gens et sur les propositions qui sauront s’adapter aux particularités de ce théâtre à la disposition particulière.

Pour en savoir plus sur Le Théâtre Le Petit 38 et le Collectif Midi Minuit :

https://www.facebook.com/Le-Petit-38-Collectif-Midi-Minuit-1698930936992793/

http://collectifmidiminui.wixsite.com/midiminuit

Au programme musicale de l’émission :

Mercredi 20 Septembre : RUBBER EGGS (Garage Indie Psych Pop excellent, Italie) + DJ, au Théâtre Le Petit 38, 38 Rue Saint Laurent, à Grenoble. 20h00 pétantes ! P.A.F : 5 euros (+ 2 euros d’adhésion annuelle)

https://www.facebook.com/events/2094317097462652/

https://www.facebook.com/rubber.eggs/

https://rubbereggs.bandcamp.com/

Vendredi 22 Septembre : TULAMORT (Street Punk) + BOULONS ET CREW (Street Punk), à l’Engrenage, 27 rue Jean Prevost, à Grenoble. Prix libre.

https://www.facebook.com/events/1710452552591331/

https://tulamort.bandcamp.com/

https://boulonsncrew.bandcamp.com/releases

Et :

Vendredi 22 Septembre : NURSERY (Pop pas sage) + FUMO NERO (Disco Punk) + BENNASR ALGHANDOUR (Trio Math Rock), à La Casse, 17 rue Elie Castan, à Grenoble. 20h00. Prix libre

https://www.facebook.com/events/118196895471584/

https://nurserysound.bandcamp.com/releases

https://vimeo.com/189443315

https://bennasralghandour.bandcamp.com/