Une apérophonie pleine d’éclats de rire et de bonne humeur, où on vous annonce les temps forts de votre samedi, en compagnie du groupe de Brutale pop Bpop (en concert à 20h30 à l’Ampérage) et des filles des Cannibal Marmots, l’équipe de roller derby grenobloise, qui entame sa compétition au gymnase Ampère dès 13H.

