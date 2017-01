Ce soir dans l’apérophonie on reçoit Noémie de l’association Coexister qui vient nous parler de ses actions et de la conférence gesticulée » La Décroyance, ou comment je suis devenu athée sans me fâcher avec ma famille ? » qui a lieux à l’Aparté ce mardi 17 janvier à 20h. On parleras aussi de l’atelier autour de cette conférence qui auras lieu le mercredi 18 janvier à EVE.

On accueillera aussi Sylvain de l’asso EtTu Danses qui inaugure la chonique Voloriz’asso en nous parlant de danse de couple.

En fin d’émission on diffuse le premier portrait de prostitué écrit par Jérémy Buclon. La suite demain.

Liens Utiles:

https://www.facebook.com/Coexister-Grenoble-425938264253722/

http://www.coexister.fr/.

http://www.audeladutemps.fr/news/31/16/La-Decroyance.html

https://www.facebook.com/EtTuDanses/