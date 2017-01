Parce qu’entre deux expo ou concerts c’est aussi sympa d’aller boire un verre entre potes, dans l’apérophonie de ce soir on reçoit Gilbert Petrizzelli qui s’occupe du Café Zimmerman, café bar de Grenoble situé au 1 rue de Lionne. Si vous chercher une ambiance chaleureuse, de la bonne musique et un accueil comme à la maison, rdv au Café Zimmerman.

Liens utiles:

Playlist:

– Aldous Harding – Stop your tears

– Kurt Vile – Wild imagination

– Juan Wauters – Todo termino

– Bob Dylan – She belongs to me