La première édition de « Belledonne en Cirque« , festival de cirque à la montagne, aura lieu samedi 8 juillet 2017, au bord du lac de Freydières à REVEL en Belledonne. >> 30 Min de Grenoble.

Ce événement culturel et festif a pour but de permettre l’accès aux arts du cirque à tous. Il vise à encourager les dynamiques culturelles à la montagne, dans un état d’esprit d’échange et de partage.