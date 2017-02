Dans l’apérophonie de ce mardi soir, on reçoit Karine et Alex du bar A l’Ouest situé derrière les Halles Sainte Claire. On parleras de l’ambiance de ce bar intimiste et à l’ambiance musicale éclectique. Parce que Campus Grenoble c’est aussi des bonnes adresses pour aller boire une bière entre potes!

En fin d’émission on retrouve aussi la chronique Valoriz’asso avec Grenoble bouge.

Liens utiles:

Playlist:

Pony Hoax – The Paper Bride

Taulard – Sombre et Inquiet

Liars – Mask Makers

Total Victory – What the body wants the body gets

Frustration – Dream, Laws, Right and Duties

Sexy Sushi – Retour de bâton