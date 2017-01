Pour finir cette semaine tranquillement, on reçoit ce soir dans l’Apérophonie Fabien Dupuis, président de l’association Phartélo qui organise une exposition autour du vélo et plus précisément autour des expressions de la langue française en lien avec le cyclisme. Cette expo se déroulera dans les bibliothèques de Meylan du 20/01 au 28/01.

Liens utiles:

Playlist:

Red Hot Chili Peppers – Bicycle song

Bénabar – Vélo

David Rovics – The Bicycle Song

Yves Montand – A bicyclette

Fats Domino – Rockin Bicycle

