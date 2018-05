A la découverte du processus de Bologne. Un voyage pour comprendre comment tes études universitaires sont véritablement devenues européennes. Du 16 au 23 mai à l’antenne des radios et sur les réseaux sociaux.

Il a 20 ans, il a facilité tes études à l’étranger, défini le nom et les années nécessaires pour obtenir chacun de tes diplômes… Bref, il a globalement tout changé pour les étudiants. Lui c’est le processus de Bologne, l’accord européen historique qui a harmonisé les parcours d’études dans tout le continent.

Pourtant, quand on l’évoque, on le confond surtout avec la sauce qui accompagnait notre dernière plâtrée de pâte. Alors pour enfin comprendre ce qu’a vraiment changé ce processus, embarquez avec le professeur Bologne, son assistant et les témoignages de trois étudiants ou ancien étudiants : Nina, Samuel et Felix. Un voyage en en mode Sauce Bolo, 6 épisodes pour comprendre comment vos études universitaires sont devenues véritablement européennes.

Sur Campus Grenoble 90.8 ou sur campusgrenoble.org.