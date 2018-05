Depuis le 10 et jusqu’au 25 mai, l’art de l’oralité et du conte est mis en avant par le biais du Festival « Les arts du récit », à Grenoble et dans tout le département de l’Isère.

Pendant 15 jours, on fête la langue, comme pur moment jubilatoire. Laissez-vous portez par le réel qui s’ouvre et dégage des saveurs dignes des mille et une nuits, qui s’embrase et crée les rêves, ces instants où surgissent des images débridées, des amours déchirés, des espoirs, des joies anciennes et des folles courses à travers le temps.

Et si le petit chaperon rouge était jaune, méchant et présent aujourd’hui, si les rois étaient des reines et les animaux, des êtres de parole, notre regard sur le monde serait-il différent ? Redonnons à nos pensées cette extraordinaire inventivité que nous offrent les contes et cette dimension poétique contemporaine qui place l’homme au cœur de tous les combats.

Il y aura de l’amour, de la guerre, de l’ailleurs, des femmes, des hommes, des enfants aux destins si profonds et particuliers… La vie, quoi !

Plus d’informations : www.artsdurecit.com

Et en restant à l’écoute de l’Apérophonie le 15 mai à partir de 18h, il vous sera même possible de gagner des places, pour les spectacles suivants :

– « Elle et mon genre » d’Alberto Garcia Sanchez le mercredi 16 mai à 20h à l’Espace Culturel René Proby

– » Windigo contrary, les trois légendaires » de Catherine Gaillard, Myriam Pellicane et Manon Lacelle le mercredi 16 mai à 20h au Théâtre 145