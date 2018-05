Ce jeudi, la Source vous propose une soirée à l’énergie électrique et explosive, avec la performance totale et funky de Nosfell et l’intensité remarquée de la brutal pop métallique de Sun ! Un rendez-vous à ne pas manquer!

Nosfell, avec deux «L», comme l’oiseau… Artiste complet, chanteur, auteur, compositeur, interprète, danseur, Nosfell a proposé dès ses débuts une œuvre globale et ambitieuse. Son attirance pour la danse et sa réflexion autour du corps l’ont guidé vers le spectacle vivant. Chaque chanson de Nosfell est un songe ouvert à celui qui l’écoute. Avec son nouvel album arrangé par Frédéric Gastard (Journal Intime, Le Sacre du Tympan, Echo Zu…), il amorce un virage plus électrique et plus dansant, où il assume désormais le français et l’anglais. Appuyé par un nouveau groupe, qui lui laisse encore plus de liberté, Nosfell sait faire de chaque concert une nouvelle expérience, intense.

Sun est le nouveau duo de Karoline Rose. La diva électrique, improbable croisement de Nina Hagen et de Mia, a créé un nouveau projet produit par Dan Levy (The Dø), qu’elle qualifie de métal/ brutal pop. Avec Vincent Kreyder à la batterie, Sun a donné un premier concert remarqué au dernier festival « Rock en Seine ». Attention choc assuré !

Nosfell et Sun, c’est le jeudi 3 mai dès 20H30 à la Source!

