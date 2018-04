La folle sarabande électro-poétique des « Chanteurs de sornette » part à la conquête de la Salle Noire! Si vous souhaitez vous mêler à ces loustics singuliers et partager leur univers riche, croisant frissons musicaux et textuels en tous genres, les Barbarins vous accueillent dans leur antre jeudi prochain à partir de 19H30…

Samples suaves, électro-intimité, techno précieuse, voix habitées, textes électriques, chansons à danser, chansons à penser… Ce spectacle électro de lectures et de chansons fait entendre des textes de chanteurs de sornettes, des reprises très personnalisées (Téléphone, Léo Ferré, Dick Annegarn, Philippe Katerine…) des adaptations d’auteurs dramatiques (Rodrigo García, Jacques Rebotier…) des poètes connus et moins connus (Henri Michaux, Sarcloret…), des extraits de romans et des textes tirés de l’actualité, d’articles de presse, des réseaux sociaux…

Retrouvez ce concert pas tard sans égal le jeudi 26 avril dès 19H30 à la Salle Noire!

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places!