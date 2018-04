Citoyens de l’agglomération Grenobloise, les ondes du 90.8 vous encerclent continuellement ; sans que vous ne le remarquiez, les sons diffusés par l’antenne vous chatouillent les oreilles ! Le Festival Ecoute(s) sera l’opportunité rêvée pour les laisser s’exprimer pleinement.

Campus Grenoble sera donc présent à Cap Berriat du samedi 21 avril 14h au dimanche 22 avril 15h pour … 25 heures de live radiophonique non-stop.

Comment ?! Vous avez dit 25h ?

Et oui 25 heures, ça fait beaucoup mais ce n’est pas sans signification. Cette année, l’association a 25 ans. Et pour cet anniversaire, nous vous préparons un programme bien rempli ! Tout au long du live et chronologiquement, nous allons retracer l’histoire de la radio en vous dénichant des vieilles émissions et inviter des chroniqueurs disparus. Le tout sera entrecoupé de DJ sets inattendus et d’émissions aux thématiques actuelles comme la situation des radios associatives aujourd’hui ou les figures et habitants du quartier St Bruno.