Radio Campus Grenoble est partenaire de la soirée « William Z Villain + Riegler girl » le 21 avril prochain, à partir de 20H30, à l’Epicerie moderne de Feyzin ! Une soirée sous le signe du folk blues !

WILLIAM Z VILLAIN (USA)

William Z Villain, un nom qui sonne tout autant que sa musique. Originaire du Wisconsin, cet amateur de chats, maraicher bio à ses heures perdues, joue une musique aux influences aussi variées que le Rebetiko, la musique Afro Cubaine et le blues.

Après avoir parcouru les scènes de l’hexagone lors du festival Les Nuits de l’Alligator l’an dernier, et eu l’occasion de partager des plateaux avec Bror Gunnar Jansson (que l’on a accueilli au Périscope il y a qq mois…), il part en tournée avec un premier album sous le bras.

RIEGLER GIRL (FRANCE)

Ah comment dire… a-t-on encore besoin de vous la présenter, cette artiste qui fait chavirer nos cœurs depuis quelques années déjà… Si c’est le cas, alors il faut absolument vous déplacer pour venir la voir su la scène de l’Epicerie.

Caennaise délocalisée à Lyon, elle distille une pop sensible et singulière. Mêlant la désillusion des textes de Camera Obscura, au minimalisme lo-fi de Bill Callahan, Riegler Girl développe une folk douce amère empreinte de sobriété. Une voix fragile, une guitare pour tout accompagnement, délivrant une musique simple et émouvante.

Et en restant à l'écoute du 90.8 ou de campusgrenoble.org, vous pouvez même gagner vos places.

Le mot de passe est aussi cacher dans cette article : à vous de jouer, envoyez-nous un courriel à concours@campusgrenoble.org

