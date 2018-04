Attention, première mondiale demain à la Source avec la création d’Omar Sosa et Stracho Temelkovski, mélomanes hors-pair combinant des approches riches et variées de leurs instruments respectifs, suivant un répertoire musical mondialisé et chatoyant, entre musiques vernaculaires et jazz revisité aux couleurs inouïes…

De Cuba à l’Afrique, en passant par la Macédoine balkanique, un nouveau continent sonore est en perspective… À travers les itinéraires musicaux du pianiste Omar Sosa et du multi-instrumentiste Stracho Temelkovski naît un répertoire inédit, où les musiques traditionnelles résonnent et se combinent aux accents jazz. Une palette musicale contemporaine et polychrome, où se découvrent les timbres les plus inattendus et où se marient une variété de gammes subtiles. Cette ubiquité sonore prend sa source dans leurs spiritualités respectives ancrées à la fois dans la tradition et leurs recherches artistiques actuelles. La Source est fière d’accueillir le nouveau projet de ces virtuoses pour une première mondiale !

Omar Sosa et Stracho Temellkovski, c’est le vendredi 6 avril à 19h30 à la Source…

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places pour cette expérience unique!