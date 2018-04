Dimanche 22 avril à 17h au Midi/Minuit (38, rue Saint Laurent), pour clore les 25 heures de Campus Grenoble portées dans le cadre des 25 ans de la radio Bertrand de Voix de Garage, nous gâte en organisant un concert du one man band de l’anglais HIPBONE SLIM !

A propos de Hipbone Slim

Si le monsieur sera en tournée française en formule One Man Band (c’est-à-dire que seul il chante, joue de la guitare et d’une batterie rudimentaire avec ses pieds comme un véritable homme-orchestre) Hipbone Slim sévit depuis près de 30 années dans l’univers musical anglais à travers ses différentes identités et avec ses différents groupes !

https://www.facebook.com/ Hipbone–Slim-One-Man-Band- 1929103527367027/

Aussi connu sous le nom de SIR BALD DIDDLEY il pratique tour à tour la Surf Music instrumentale, le Garage Punk, le Rockabilly, le Rhythm & Beat dans la grande tradition des groupes anglais des années 60…

Sous ces différents noms il apparait sur une soixantaine de disques sur des labels aussi influents que Voodoo Rhythm Records, Dirty Water Records, Beast Records, Alopecia, Ghost Highway Records, Soundflat Records, Hipsville, Sympathy For The Record Industry, Corduroy, Screaming Apple, Vinyl Junkie, Damaged Goods, Larsen Recordz, One million Dollar Records, Banana Juice… à travers la planète (Europe, Usa, Australie, Japon…)

30 ans d’amour des musiques issues des années 50 et 60, mais marquée par un esprit Do It Yourself directement hérité des années Punk, et propagées dans le temps présent !

Bref, vous savez ce que vous faîtes dimanche soir ! (pour bien commencer la semaine)