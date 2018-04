The Pasha Disco Club is back !

Les oiseaux commencent à chanter depuis peu et le soleil fait de brèves apparitions.

Bref : le printemps est en retour sur nos contrées ! Pour faire le plein de vitamines plus rapidement, une équipe de choc sera à la Salle Noire pour vous remettre d’équerre après ce (trop ?) long hiver à coup de boule à facettes et à dos de pattes d’éléphant !

Rejoignez l’illustre orchestre de Pasha Petrovitch et embarquez dans l’histoire délirante de la Disco Propaganda, sur les rythmes des plus grands tubes du genre, des années 1970 à nos jours …

Le Pasha Disco Club, c’est le 21 avril à la Salle Noire.

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places.

Plus d’infos sur le site Internet des Barbarins Fourchus !