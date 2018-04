Ça ne vous a certainement pas échappé, votre radio préférée souffle ses 25 bougies cette année! Et pour fêter dignement ce quart de siècle prometteur, rien de tel que de ponctuer la saison de rendez-vous hauts en couleur qui sauront, on en fait le pari, transformer la nostalgie tapie dans l’ombre en un enthousiasme capable de nous porter, à vos côtés, jusqu’au demi-siècle et au delà!

Pour preuve, la semaine qui s’annonce à la Bobine, partenaire de longue date de nos coups de cœur musicaux décalés. A peine remis de la chasse aux œufs, partez à la chasse aux sons, avec deux temps forts prometteurs : on démarre pied au plancher avec la venue ce mardi (et c’est gratuit) du DJ parisien Pépé del Noche, à l’historique aussi riche que l’étendue de sa palette stylistique, qui navigue avec une aisance captivante entre trance ou ambient planantes des 90s et revisitation actuelle plus ou moins expé du côté obscur des 80s.

Et ce n’est pas fini car jeudi une chaude soirée punk/noise vous attend, à l’occasion du concert exceptionnel (une première à Grenoble) d’Action Beat, accompagné de Princess Thaïland et de House of John Player. Attention, performance musicale et déluge de décibels attendus! Et dès 18H, retrouvez-nous en direct de la Bobine, pour un plateau radio plein de surprises!

Plus d’infos sur ces événements ici et là!

Gardez une oreille sur le 90.8 pour gagner vos places pour le concert dantesque d’Action Beat!