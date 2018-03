Tu aimes le cinéma et la culture LGBT ? Alors Vues d’en face est fait pour toi ! En même temps il ne s’appelle pas le Festival International du Film LGBT de Grenoble pour rien …

Cette année, Vues d’en face fête son 18ème anniversaire ; et pour cette majorité (intellectuelle mais pas que …), il te réserve bien des surprises ! En plus d’une sélection pointilleuse de films et courts métrages venant de tous les horizons, tu auras le droit à d’autres activités toutes aussi excitantes les unes que les autres.

Installe-toi confortablement sur ton fauteuil (seul(e) ou accompagné(e)) afin de t’imprégner d’intrigues touchantes, hilarantes, actuelles et follement amoureuses. Entre deux projections, le cœur plein d’émotions, laisse-toi porter par de la peinture acrylique, de la lecture théâtrale, des expositions sur l’identité sexuelle ou des courts métrages radiophoniques.

Et oui, radiophonique, car les ondes du 90.8 seront aussi de la partie ! Le 14 mars, à EVE, se déroulera une séance d’écoute sonore en compagnie d’Elodie Font, journaliste chez ARTE Radio. Tu pourras alors écouter des témoignages sur la sexualité sous toutes ses formes grâce à des courts métrages sonores soigneusement élaborés. S’en suivra une discussion avec l’invitée de Vues d’en face sur l’homosexualité, la radio, le documentaire sonore et la narration d’histoires vécues.

Et pour finir en beauté, n’hésite pas à venir combattre la fatigue lors d’une soirée de clôture BASTON ! En partenariat avec Carton-Pâte Records et Mon cul est une autoroute du soleil, le festival s’endormira après une folle soirée à l’Ampérage le 16 mars. De Liza Monet à Spacesheep, en passant par Spicy Chichi ; entre DJ Set, Live et Shows Queer, tu auras tout pour trouver ton bonheur.

Festival Vues d’en face – du 2 au 16 mars 2018