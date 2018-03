Une soirée au groove aussi imparable qu’ inclassable, ça vous branche? Alors retrouvez The Heliocentrics et Mû sur la scène de la Source ce jeudi dès 20H30, le sourire aux lèvres et le bassin ondulant en cadence.

Pour The Heliocentrics, les genres ne veulent rien dire et les limites n’existent pas. Depuis 2006, le groupe londonien se balade entre le jazz, le hip-hop, la musique psychédélique, le krautrock et la musique concrète. Il collabore aussi avec des poids lourds comme DJ Shadow, Mulatu Astake ou Gaslamp Killer. Le groupe, qui refuse de suivre le processus d’écriture typique et les structures génériques, façonne sa musique, de manière intuitive et spontanée. L’arrivée de la jeune chanteuse slovaque, Barbora Patkova, amène le groupe jusqu’alors essentiellement instrumental vers d’autres dimensions.