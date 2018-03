Entre trip hop et spoken word,, folk et new vave, on vous propose de vous rendre à l’Epicerie moderne de Feyzin ce mardi dès 20H30 pour une soirée à l’élégance so british empreinte d’émotions en compagnie de Ghostpoet et Buriers.

Crooner séducteur, Ghostpoet, sur scène, navigue entre les genres (hip hop, trip hop, new wave) avec une aisance de dandy lyrique qui met tout le monde d’accord ! Un live prometteur pour son quatrième album…

Mélodies indie pop, spoken word orchestré et instrumentation folk, l’univers des londoniens de Buriers ravit par sa confrontation des genres et son absence de compromis. James P. Honey au chant et Jamie Romain au violoncelle (et autres précieux instruments) convoquent ici aussi bien Leonard Cohen que Saul Williams ou Jack Kerouac. Entre tristesse et beauté, proche de la poésie urbaine, le chant sépulcral, au flow digne d’un pur rappeur, parfois s’accélère et dépouille la mélodie de ses dernières notes. On se laisse embarquer, sans retenue aucune, dans ce noir et blanc charbonneux, inquiétant et émouvant.

Ghospoet et Buriers, c’est le mardi 6 mars à 20H30 à l’Epicerie moderne de Feyzin

