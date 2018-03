Rendez-vous à la Bobine ce vendredi dès 20H30 avec Abschaum et Phoenician Drive pour une soirée dédiée au mélange des genres, des époques et des cultures. Un tournoiement de fête syncrétique, une célébration à tourbillons, drones et bourdons, instruments traditionnels et électroniques.

Remplaçant La Tène au pied levé, Abschaum a d’abord été le projet solo krautrock psyché de Chris Poincelot, enregistrant seul dans sa chambre, et aujourd’hui rejoint par Jonas Baderou et Paul Renard, prenant un tournant plus contemplatif, plus drone, se muant dans des nappes aériennes et chaleureuses, un pied dans le cosmos et l’autre dans le bitume du paysage urbain.

Phoenician Drive a été formé avec l’intention de monter une formation qui mélange des motifs traditionnels et des guitares fuzz sur des rythmiques orientales. Le groupe recherche la transe hypnotique du rock cosmique et psyché en prenant appui sur des grooves orientaux.

Abschaum et Phoenician Drive, c’est le vendredi 9 mars à 20H30 à la Bobine…

Pour gagner vos places, gardez les deux oreilles sur le 90.8!