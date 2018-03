Une soirée aussi musclée qu’énergique s’annonce du côté de l’Epicerie moderne ce vendredi avec Soft Moon, Jessica 93 et Helm, pour un revival punk, wave et expérimental des plus euphorisants!

La pop frénétique, dansante et sombre de soft moon débarque à l’épicerie moderne. Les californiens emmenés par le charismatique Luiz Vasquez vont nous livrer leur dark wave et nous faire danser, et ça promet d’être intense!

Quant à Jessica 93, ce sera pour nous présenter leur nouvel album « Guilty Species »sorti en novembre dernier, qu’on vous recommande chaudement ! Fidèle à elle même, sa musique reste rêche, brute, sale et brumeuse…

Basé à Londres, Helm aka Luke Younger est devenu une voix importante de la musique expérimentale d’aujourd’hui. S’inspirant des musiques électroniques au sens le plus large, le travail de Helm est marqué par l’inconnu palpitant des pratiques sonores exploratoires et des déchirements : une musique narrative, qui laisse souvent entrevoir de beaux désespoirs et un peu d’euphorie.

Soft moon, Jessica 93 et Helm, c’est le vendredi 16 mars dès 20H30 à l’Epicerie moderne…

Et pour gagner vos places, n’oubliez pas de garder une oreille sur le 90.8!