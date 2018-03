Amateurs de musique africaine et de chanson française, votre cœur balance à l’heure du choix? Heureusement, les Détours de Babel et Rokia Traoré résolvent ce dilemme en vous conviant à la Belle Electrique ce vendredi dès 20H pour écouter le dialogue subtilement noué par la chanteuse malienne entre ces deux traditions également riches…

Rokia Traoré, artiste internationalement reconnue, aime conjuguer les deux pans de sa culture. Dans Bamanan Djourou, on retrouve l’héritage malien, d’une part, et l’influence française, d’autre part. De fait, le spectacle se fonde sur des reprises de chants classiques Bambara et de chansons françaises, avec ses figures tutélaires : Jacques Brel ou Léo Ferré, entre autres. Le tout est librement adapté par la chanteuse, dont le travail artistique se nourrit régulièrement de musique traditionnelle pour mieux dessiner sa singularité. Autour d’elle, cinq musiciens et cinq chanteurs participent à ce spectacle fait d’arrangements vocaux et instrumentaux.

Tous ces artistes sont issus ou ont collaboré aux projets de la Fondation Passerelle, que Rokia Traoré a créée au Mali en 2009. Son but ? Soutenir les talents que renferme le pays. Pour donner plus de visibilité à ces jeunes artistes, la chanteuse a pensé plusieurs spectacles sous l’intitulé « Dream Mandé ». Tous sont créés sur la base d’instruments acoustiques d’Afrique de l’Ouest, dans le but de les mettre en valeur au sein de concepts artistiques alliant tradition et modernité.

Rokia Traoré à la Belle Electrique, c’est le vendredi 16 novembre à 20H dans le cadre du festival des Détours de Babel…

Restez à l’écoute du 90.8 pour gagner vos places!