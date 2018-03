Mercredi soir prochain, à l’Ilyade de Seyssinet, offrez vous un aller simple poétique et rythmé pour Kinshasa, à l’écoute de la création de jazz transculturel du pianiste Roberto Negro, entouré sur scène de nombreux artistes, croisant littérature orale et musicalité trépidante. Une proposition à découvrir dans le cadre des Détours de Babel…

En juin dernier, Roberto Negro est retourné à Kinshasa, où il a passé les quatorze premières années de sa vie. Son but ? Imaginer une création autour de la capitale de la République démocratique du Congo.

Pour ce voyage, il embarque le violoncelliste Valentin Ceccaldi avec lequel il partage tant d’aventures musicales et amicales. Ensemble, ils se sont imprégnés de l’ambiance de la ville, ce royaume de la SAPE et du N’dombolo (musique actuelle issue de la rumba congolaise), ville monde déglinguée mais débordant de vie et de créativité, où la froideur de la misère et des lois du commerce libre n’a pas glacé l’énergie de la parole et la musique. Les deux musiciens n’entendent toutefois pas écrire un spectacle qui parlerait de cette ville de contraste mais bien plutôt qui serait traversé par elle. Traversé par son atmosphère, par sa littérature aussi, incarnée ici par Fiston Mwanza Mujila, jeune écrivain congolais à l’écriture rythmique, gorgée de musicalité et porteuse d’une insurrection de la poésie.

Le trompettiste Bart Maris rejoint le duo et endosse le rôle de « sorcier maitre de cérémonie », en convoquant la voix des esprits via ses vieilles bandes magnétiques étirées sur toute la scène. Les textes de l’auteur congolais s’y frayent un chemin au milieu des bruits de la ville et des projections d’images hallucinantes. Marcel Balboné, percussionniste et chanteur originaire du Burkina, rejoint lui aussi le projet et emporte l’ensemble dans un tempo irrépressible. Si le proverbe en lingala dit que Celui qui transporte des œufs ne se bagarre pas, gageons que celui qui assiste à la réunion de ces artistes-là retrouve la force de vaincre par la création.

« Celui qui transporte des œufs ne se bagarre pas » de Roberto Negro, c’est à l’Ilyade de Seyssinet le 21 mars à 20H30.

