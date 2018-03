Mardi à 19H30, venez vous plonger dans d’étranges et sublimes contrées sonores au gré de la proposition de musique électro-acoustique que viendra présenter Jérôme Noetinger, illustre représentant local du genre, sur la scène de la Source.

À l’occasion de Paysages > Paysages, Jérôme Noetinger a créé un programme de musique concrète à partir de compositions et de captations sonores brutes réalisées dans différentes contrées du monde. Si l’on considère le paysage comme l’ensemble d’un pays qui s’offre à la vue, ce programme en propose l’équivalence sonore, interprétée sur un acousmonium (orchestre de hauts-parleurs), installé par Jean- François Minjard. Le public est ainsi immergé dans le son, comme dans un parcours à traverser. Improvisateur et compositeur de musiques expérimentales et électro- acoustiques, Jérôme Noetinger joue dans le monde entier en solo ou accompagné. Initié à la musique électroacoustique au COREAM à Fontaine, entre 1986 et 1988, sous la direction de Xavier Garcia, il a fondé en 1987 la Cellule d’intervention Metamkine (travail cinéma et musique), qu’il dirige toujours. Il a également été membre actif du magazine Revue & Corrigée et du 102 (lieu autogéré de création et de diffusion à Grenoble).

Jérôme Noetinger à la Source de Fontaine, c’est le mardi 13 mars à 19H30 dans le cadre de Paysages > Paysages

Pour gagner vos places, restez à l’écoute des ondes voyageuses du 90.8…

Et pour vous mettre dans l’ambiance, nous rediffusons, ce samedi à 18H, l’émission » Paroles paysages » d’Anne-Laure Pigache, dans laquelle Jérôme Noetinger était invité!