D’année en année, les Détours de Babel font vibrer l’agglomération au son de musiques du monde remises en perspective avec intelligence et sensibilité. Et pour leur halte à la Source ce jeudi soir, ils vous proposent une soirée dédiée à l’Afrique, pour un retour aux sources d’une pulsation rythmique ayant depuis irrigué d’innombrables courants des musiques populaires. Les Tambours de Brazza et le trio Raulin exploreront donc ces horizons enthousiasmants avec une maestria non dénuée de ferveur… La fête n’attend plus que vous pour battre son plein!

Dans Les Tambours de Brazza résonnent les rythmes des ethnies du Congo et les influences de batteurs résolument modernes. Créés en 1991 sous la direction d’Emile Biayenda, ils font se côtoyer tambours traditionnels, batterie, basse et guitare comme une évidence. Dans leur nouveau spectacle Kikulu (« retour aux sources », le fil rouge du festival) les danses et les rythmes renouent avec la tradition Kongo et la rumba congolaise. Le chant prend de l’ampleur et impulse les corps des danseurs, avec les fûts de leurs tambours. S’expriment alors les joies et les déchirements des peuples à travers les rites ancestraux d’Afrique.

François Raulin, Majid Bekkas et Emile Biayenda sont tournés vers la recherche et l’échange depuis de nombreuses années et leur savoir-faire a permis d’atteindre une osmose rare. Le dialogue est constant entre le oud, le chant arabe, le chant africain, le piano qui sait se faire balafon ou kora et la force rythmique incandescente des percussions. Chaque musicien incarne une culture, autant d’héritages musicaux qui circulent et s’interpénètrent pour donner vie à un son aussi inouï qu’intemporel, dont la richesse s’impose d’évidence.

Les Tambours de Brazza et le trio Raulin, c’est le jeudi 22 mars à 20H30 à la Source…

