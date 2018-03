Prêts à prendre une leçon d’histoire en forme de claque musicale classieuse et rafraîchissante par une bande de jeunes franchement décomplexés? Alors rendez-vous à la Source ce jeudi pour vous laisser bercer par le mélange élégant et maîtrisé caractérisant le son de Theo Lawrence & The Hearts, entre sensualité soul et fraîcheur rock, cocktail délectable qui aurait pu constituer la BO du dernier Tarantino. Ils seront accompagnés sur scène par l’inclassable combo gagnant rock & soul concocté par les remuants Duck Duck Grey Duck, récemment plébiscités dans l’airplay par nos programmateurs!

Prenez 80 ans d’histoire de la soul, du blues, du Rock’n’Roll, de la folk, du hip-hop, de la country music, secoués par la fraîcheur de cinq vingtenaires, et vous obtenez Theo Lawrence & The Hearts. La potion est magique et le charme opère. Le résultat est un voyage dans le temps à bord d’une platine vinyle qui tourne à plein régime, branchée sur le XXI e siècle. Après deux singles très remarqués (« Heaven To Me » et « Made To Last ») et plus de 100 dates partout dans le monde, ils ont sorti leur premier album, « Homemade Lemonade » ce mois-ci, le genre de breuvage artisanal qu’on savoure jusqu’à la dernière gorgée en attendant la prochaine tournée!

Fondé en 2013 par Robin Girod (Mama Rosin) à la guitare et au chant, Nelson Schaer (Erika Stucky, Trionyx) à la batterie et Pierre- Henri Beyrière à la basse, Duck Duck Grey Duck veut remplir une case manquante dans le rock européen. Partage de sons nouveaux, entre les traces laissées à tout jamais par le Wu Tang, la force de la musique soul, le sexe partout et la justice nulle part… Une musique aussi dangereuse que les Cramps et aussi aguicheuse qu’un coup de rein d’Elvis !

Theo Lawrence and the hearts et Duck Duck Grey Duck, c’est le jeudi 29 mars à 20H30 à La Source…

Vos places à gagner en gardant l’oreille vissée sur le 90.8!