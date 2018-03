Les États-Unis demeurent aujourd’hui la première puissance économique mondiale en PIB et le troisième pays le plus peuplé du monde. Ils dominent la scène internationale depuis près d’un siècle. Cependant, depuis quelques années, cette domination est de plus en plus remise en question, avec d’un côté la montée en puissance de l’Asie et d’autres pays du monde et, de l’autre, un fort désir de repli sur soi et de mettre « America First » ! À partir de ces constats, quelle sera la place des États-Unis dans le 21è siècle ? C’est ce que cette édition du Festival tentera de définir.

