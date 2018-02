Quoi de plus naturel, en plein hiver, que de rêver des tropiques et de leur végétation luxuriante? Bonne nouvelle, un tel dépaysement est à votre portée, puisque La Jungle, duo de noise rock belge à l’implacable sauvagerie, sera sur la scène de la Bobine ce vendredi dès 20H30, accompagné des Lyonnais de Monotrophy.

Jim et Reggie, membres de La Jungle, vous plongent donc en pleine moiteur euphorisante, malmenant guitare, batterie et clavier avec une énergie primale renouant avec les sources du genre, quelque part entre noise, math et krautrock, pour mieux vous faire entrer en transe.

Avec Monotrophy, c’est un duo batterie/guitare qui lancera le voyage, interstellaire celui-là. Leur musique, improvisée et spontanée, marie avec force et justesse rythmes et textures sonores, dans une alchimie féconde d’où naissent des nappes bruitistes et répétitives. Hypnotique, on vous dit!

La Jungle et Monotrophy, c’est vendredi 16 février dès 20H30 à la Bobine!

Pour partir pour ce drôle de trip musical sans débourser un sesterce, faites confiance à votre plus belle agence de voyages radiophoniques, et restez fidèles au 90.8, des places sont à gagner!