Radio Campus Grenoble a 25 ans ! Et on fête ça dès le mardi 20 février 2018, à partir de 21h sur les ondes du 90.8.

Depuis un quart de siècle, votre radio associative préférée vous berce de ses émissions originales et variées en « décalage contrôlé » avec le reste du réseau Hertzien. Pour vous faire vivre nos valeurs de défrichage musical, on commence par ressortir les vieux disques du placard !

A Campus, on stocke, on empile, on classe … et ce sont des dizaines de disques qui s’endorment paisiblement chaque année. Et il est temps de les réveiller ! Trois courageux adhérents ont défié poussière et toiles d’araignées afin de dénicher les meilleures de ces galettes. Une fois par mois, ils vous proposeront des mix déchainés sortis tout droit du fin fond des archives. Eclectisme, (re)découvertes, et improvisation seront les maitres mots de ces émissions spéciales 25 ans.

Alors vous aussi, défiez les ténèbres de vos vieux tiroirs, ressortez vos postes à transistor, et ne lâchez plus le 90.8 pour booster votre mardi soir !

Et 25 ans … ça se fête comme il se doit ! « Stay tuned » car d’autres beaux événements sont en préparation … 😉