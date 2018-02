Le groove fait partie de ces termes si rebattus que vous en avez plein les oreilles? Rien de mieux pour vous faire changer d’avis que de vous rendre ce jeudi à la Salle Noire qui accueille dès 19H30 les Natural Born Grroovers. Ce collectif de six musiciens redonne tout son sens à ce concept insaisissable et pourtant si intuitif, en mêlant percussions endiablées, chaleur des cuivres et claviers funky. Assez parlé, place au déhanché? Tout est dit, rendez-vous jeudi!

