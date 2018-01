Envie de redécouvrir les standards du jazz sous un angle chaleureux et original? Alors retrouvez » Flûtes Round Jazz » le vendredi 19 janvier dès 19h30 à la Salle Noire, une soirée gratuite en hommage au compositeur et pianiste Claude Bolling, se jouant des frontières entre classique et jazz.

Redécouvrez Claude Bolling joué par un quatuor d’enseignants du Conservatoire. Spécialiste du boogie-woogie comme du ragtime, il a aussi collaboré aux films de Clément, Granier-Deferre, Deray, Molinaro, de Broca et Lelouch et composé de nombreuses oeuvres de concert, comme cette Suite pour flûte inspiratrice de la soirée.

Partant de la fameuse suite pour flûte et trio jazz de Claude Bolling, les musiciens dériveront ensemble vers les standards du genre, mettant en valeur les couleurs virevoltantes et expressives de la flûte traversière, dans une rencontre sensible et festive, entre musique écrite et improvisation.

« Flûtes Round Jazz », c’est le vendredi 19 janvier à 19h30 à la Salle Noire.