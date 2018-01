En ces temps de repli et de crispation identitaires, vous êtes pris d’une irrépressible envie d’ailleurs, vous poussant à faire fi des frontières spatiales, culturelles et musicales? Alors n’attendez pas, et venez prendre un grand bol d’air ce vendredi à La Source dès 20H30, où, par-delà des genres dont ils maîtrisent les codes pour mieux les bouleverser et vous avec, Oiseaux-Tempête et Egopusher vous attendent pour une soirée à l’intime intensité.

Oiseaux-Tempête est un voyage au long cours, commencé en 2012, au large de la Méditerranée, invoquant le chaos des éléments, ceux qui obscurcissent le ciel mais qui portent presque toujours la promesse de lendemains radieux.

Al-’An, leur 3 e album alliant aux beats hypnotiques des machines des explosions de matières enivrantes, prend aussi la forme plus intime d’un carnet de voyage, qui a mené les sonorités post-rock du groupe jusqu’au Liban. Ont ainsi collaboré à cette oeuvre trois artistes libanais et trois artistes européens, dont Mondkopf, jeune génie de la nouvelle scène électro française, brouilleur de pistes hors pair et cofondateur de l’innovant label In Paradisium, avec qui ils partageront la scène pour ce concert.

Spontanéité et liberté sont les mots d’ordre d’Egopusher où le violon hargneux et poétique de Tobias Preisig se mêle au beat subtil d’Alessandro Giannelli. Le duo berlino-zurichois donne vie à une musique intense et électrique, où se rencontrent la langueur d’un post rock et les pulsations du free jazz, révélant une vulnérabilité fascinante.

Oiseaux-Tempête + Mondkopf et Egopusher, c’est le vendredi 26 Janvier dès 20H30 à la Source

Gagnez vos places pour ce voyage sensoriel unique en son genre en écoutant votre radio préférée!