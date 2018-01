Envie d’une soirée emplie de poésie décalée et engagée, où la chanson française et le rock indé conjuguent leur puissance sensible au service d’un regard sans concessions sur le monde qui nous entoure? Venez donc écouter Mendelson et Pelouse à la Source le vendredi 19 Janvier dès 20H30!

Mendelson est l’une des identités derrière laquelle œuvre Pascal Bouaziz, connu aussi avec Bruit Noir. Depuis 1995, Mendelson creuse un sillon singulier dans le panorama de la scène française, portant un regard acéré sur les travers de nos sociétés et leurs incidences sur les vies. Entouré de musiciens investis, il poursuit ses constats réalistes avec Sciences politiques, 6e album intense, construit sous forme d’hommages à des artistes singuliers qu’il admire. Ses adaptations libres, en français, de Bruce Springsteen, Leonard Cohen ou The Stooges, créent des parallèles, et nous font plonger dans un réel au profond sens politique.

Pelouse, véritable concentré de musiques acoustiques et électroniques, dessinera un pont entre le rock indépendant et la chanson contemporaine. Les textes de Xavier Machault naviguent entre récits noirs et accès surréalistes. Écho à notre monde fissuré et absurde, Pelouse n’a pas peur de nous mener vers des abîmes. Maniant l’art du décalage avec finesse, le trio ne tombe jamais dans le sérieux ni le sinistre.

Mendelson et Pelouse, c’est le vendredi 19 Janvier à 20H30 à la Source…

