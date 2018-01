Cet hiver, La Belle Électrique se laisse envahir de bonnes ondes venues des États-Unis avec un trio de Djs légendaires réunis sous le même nom de Body & SOUL, emblème de la house new-yorkaise et institution qui fête ses 20 ans de fête et de partage. François K, Joaquin Joe Claussell et Danny Krivit sont les trois artistes qui font de ces soirées une ode à la danse et au partage qui se sopnt exportées partout dans le monde. Reconnues pour leur émouvant cosmopolitisme, leur côté intergénérationnel et mixte, les évènements Body & Soul sont des symboles du pouvoir fédérateur des musiques électroniques. Quelque chose nous dit que cette soirée sera très spéciale ! Préparez-vous pour une folle nuit placée sous le signe de l’amour et du groove !

