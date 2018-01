Porté par l’association La Métamorphose, le festival Dysmorphia revient hanter Grenoble et chambouler vos nuits du 31 janvier au 4 février pour une deuxième édition conjuguant plaisir de la danse et explorations musicales stimulantes, pointures (inter)nationales et talents du cru, le tout suivant un parcours jalonné de lieux chers aux noctambules locaux.

On commence en douceur et sous le signe du groove au Canberra de Saint Martin d’Hères le mercredi dès 20H en allant de la house à la techno avec Orbes, Ben Camus et PGHN, et en plus c’est gratuit!

Le lendemain, nouvelle soirée gratuite dès 21H au Bauhaus, pour une proposition plus aventureuse et qui s’annonce passionnante, puisque de véritables sorciers locaux des musiques électroniques expérimentales (55H22, Denis Morin et Zero Crossing Point) seront là pour titiller vos neurones et faire bouger vos têtes dans l’ambiance canaille de ce lieu couru des soirées grenobloises.

Vendredi soir, le week end s’annonce, et avec lui une soirée au parfum unique faisant se rencontrer sur un mode ultra créatif (sur)hommes fantaisistes ou plus sombres et machines survoltées. Au programme, rythmiques diaboliques et mélodies aussi déroutantes qu’euphorisantes avec Deux Boules Vanille, Postcoïtum et Cub. Ça se passe dès 20H30 à la Bifurk et, vous l’aurez compris, c’est immanquable!

Le samedi, restez frais, car c’est un véritable marathon pour clubbeurs exigeants qui débute! Les choses sérieuses commencent à 21H au Mark XIII par un before techno dark, mental et énergique en compagnie de 9FING, LeDuc et Mikro Hz. Pour le plat de résistance, on se tourne vers la Belle Electrique, avec deux pointures de la techno européenne, l’Anglaise Rebekah et l’Espagnol Psyk, moins versé dans les sonorités industrielles que sa petite camarade. Ne manquez pas le warmup, assuré par d’expérimentés DJs locaux, à l’image de WTR, de Pause et Auerstaedt, qui officieront pour leur part en B2B.

Et pour ceux qui en voudraient encore, le festival termine en beauté dimanche matin à l’Ampérage, par un after conduisant les plus déterminés des fêtards de la techno à l’ambient, grâce aux bons soins d’une fine équipe de spécialistes des platines. A suivre notamment, les performances d’Apollo Noir, producteur d’une ambient expérimentale aussi sensible qu’inventive et le Grenoblois Ölf, pour un live onirique et apaisant qui conduira les danseurs sur la voie d’un repos bien mérité.

Le festival Dysmorphia, c’est du mercredi 31 Janvier au dimanche 4 février!

Restez branchés sur le 90.8 pour gagner vos places pour les événements payants!